Chiavari: spaccia nei giardini del porto, arrestato dalla polizia

Spaccia nei giardini del porto turistico di Chiavari: arrestato

I poliziotti del commissariato di Chiavari hanno arrestato un cittadino cileno di 23 anni nella flagranza del reato di spaccio di droga.

A seguito di alcune segnalazioni circa la presenza di noti assuntori di droga nella località denominata “Le Dune” è stata eseguita un’attività di osservazione della zona indicata.

Nel corso del pomeriggio i poliziotti hanno assistito ad uno scambio tra il 23enne e due giovani. Questi ultimi, dopo che si erano allontanati, sono stati fermati ed hanno ammesso di aver appena acquistato due involucri contenenti marijuana per un peso complessivo di 4,8 gr.

Accertata l’attività di spaccio, il cileno è stato controllato e, dalla plancia di una barca che utilizzava come magazzino, è stato recuperato un involucro contenente 15,18 grammi della stessa sostanza, un bilancino di precisione e 255 euro provento dell’attività criminosa. L’uomo è stato accompagnato in questura e oggi si svolgerà il processo per direttissima.