Camogli: il misterioso stop del Teatro dopo il primo bilancio positivo

La rinascita economica della Fondazione Teatro Sociale di Camogli si è verificata al termine della scorsa stagione quando la presidente Farida Simonetti e il sovrintendente Sergio Maifredi hanno presentato un bilancio per la prima volta attivo, dopo tre pesantemente in rosso.

Il covid la scorsa primavera ha bloccato il programma e ancor oggi può rappresentare un buon pretesto per giustificare il mancato avvio della nuova stagione che altri teatri effettuano. Una stagione che sarebbe andata in pareggio con i soli contributi dei Comuni di Camogli e Recco; che avrà invece un bilancio in rosso per tutte le spese fisse come le utenze o come lo stipendio dell’unica impiegata che avrebbe potuto essere messa in cassa integrazione e che invece rappresenta un costo o un nuovo debito (nel caso non percepisca lo stipendio cui ha diritto). Sembra addirittura che la Fondazione neppure si muova per ritirare dall’assicurazione i 25.000 euro circa riconosciuti per i danni causati da una pompa impazzita dell’impianto antincendio il 2 settembre dello scorso anno.

Dalla riunione convocata ieri dal sindaco di Camogli Francesco Olivari, non è stato possibile capire quale strategia sia stata messa in atto dopo il caso delle dimissioni della presidente Farida Simonetti. Né è stato possibile capire a quale svolta porterà il nuovo direttivo della Fondazione.