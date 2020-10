Camogli: il Festival della Comunicazione prosegue online

Dall’ufficio stampa del Festival della Comunicazione riceviamo e pubblichiamo

Continua sui canali digitali il Festival della Comunicazione 2020. La settima edizione, dedicata al tema della Socialità, che si è tenuta in presenza con grande successo di pubblico dal 10 al 13 settembre, prosegue ora sui canali web, con tutti gli incontri delle quattro giornate disponibili gratuitamente on demand.

Vivere – o rivivere – l’esperienza camoglina con i suoi oltre 110 ospiti è semplice: i video degli incontri sono accessibili alla pagina dedicata sul sito:

www.festivalcomunicazione.it/incontri-2020/

Dalle lectio magistrali di Gianrico Carofiglio e Aldo Cazzullo allo spettacolo teatrale di Monica Guerritore. Dallo scoppiettante Rosario Fiorello con la consegna del Premio Comunicazione fino alla scienza della socialità cellulare con Piero Angela e alla storia medievale con Alessandro Barbero. E ancora: dai sogni spaziali con Linda Raimondo all’economia con Elsa Fornero e Carlo Cottarelli, poi Stefano Massini, Beppe Severgnini, Stefania Auci, Nando Pagnoncelli, Neri Marcorè, Aldo Grasso e Pierluigi Pardo, lo spettacolo di Mario Incudine, Antonio Vasta, Manfredi Tumminello e Peppe Servillo. Scrittori, artisti, filosofi, economisti, direttori dei principali giornali italiani, top manager, musicisti e tecnologi protagonisti del Festival della Comunicazione alimentano un eccezionale patrimonio di video e contenuti, che va arricchendosi di anno in anno, da vedere e ascoltare ogni volta che si vuole.

Il Festival ideato con Umberto Eco e diretto da Danco Singer e Rosangela Bonsignorio guarda anche al 2021 per la sua nuova edizione, l’ottava, per affrontare un nuovo decisivo tema della comunicazione di ieri, oggi e soprattutto domani: la Conoscenza, quell’irresistibile aspirazione umana che ci spinge oltre il nostro comune sentire, a superare orizzonti, a disegnare prospettive nuove. Conoscenza di noi, dell’altro e del mondo dentro e fuori di noi, attraverso le vie più diverse e inaspettate, dalla scienza alla spiritualità, dal recupero della memoria storica all’immaginazione. Ma anche quelle forme distorte di conoscenza e pseudoscienza da cui guardarci, tra quello che sappiamo e che crediamo di sapere. Un percorso mai solitario, che parte proprio da quella socialità che in questa edizione 2020 abbiamo esplorato insieme in tutte le sue forme. La prossima edizione a Camogli è da giovedì 9 a domenica 12 settembre 2021.