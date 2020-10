Sestri: viale Mazzini, al via i lavori di prevenzione degli allagamenti

Dalla pagina facebook del Comune di Sestri Levante

Interventi sulla rete delle acque bianche per la prevenzione degli allagamenti.

Sono cominciati questa settimana i lavori su viale Mazzini per realizzare una tubazione aggiuntiva per lo smaltimento delle acque meteoriche, con le relative caditoie pozzetto. Il nuovo tratto andrà a immettersi nel canale principale che corre lungo il viale e sfocia a mare.

L’intervento, dal costo di 40 mila euro e della durata di circa 45 giorni, andrà ad aumentare la capacità di intercettazione delle acque della rete, diminuendo quindi le possibilità di allagamento.

Proseguono intanto i lavori per l’ampliamento della foce del canale della Chiusa, che si dovrebbero chiudere tra un mese. L’intervento, utile a mitigare il rischio allagamenti in centro storico, prevede la realizzazione di un canale di scarico ausiliario lungo la spiaggia, perpendicolare alla linea di costa, per il convogliamento diretto verso mare delle acque in arrivo da monte.