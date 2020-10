‘Santa’: Villa Durazzo, al via la manutenzione dei ‘risseu’

Ammonta a 6mila euro la spesa che il Comune sosterrà per manutenere i ‘risseu’ di Villa Durazzo. Gli splendidi acciottolati bianco e neri sono infatti molto delicati e necessitano di continua manutenzione per poter essere preservati nel tempo. In quest’occasione le parti interessate dai lavori di pulizia, stuccatura con malta di calce idraulica, nuova messa in opera di ciottoli mancanti saranno la terrazza del pozzo, il mosaico di accesso a Via San Francesco, il rosone (mosaico recentemente ritrovato da un giardiniere della villa) e la soglia del Viale Camelie. Gli interventi sono stati affidati a un artigiano specializzato.