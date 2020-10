Da ASCOM delegazione Recco, a firma del presidente Alice Diena, riceviamo e pubblichiamo

Per aiutare i pubblici esercizi a non dover rinunciare agli spazi per i clienti e ad essere in regola con le norme sul distanziamento, abbiamo chiesto come ASCOM e CIV al Comune che bar e ristoranti possano chiedere di dotare lo spazio esterno dell’attività di somministrazione o ristorazione con una protezione temporanea per il freddo, con paratie e coperture.