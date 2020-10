“Recco in musica”: confermato il concerto di Alberto Pavani

Dal Gruppo Promozione Musicale “Golfo Paradiso” riceviamo e pubblichiamo

Carissimi amici, all’ordinanza diramata dal Presidente Toti ieri sera, che vieta le manifestazioni pubbliche e private di ogni genere, ha fatto seguito una specifica della Regione stessa, secondo la quale i concerti possono svolgersi, seppur nell’osservanza delle norme anti Covid. Il concerto di sabato 24 da Vitturin con il pianista Alberto Pavani (ore 17.30) è dunque confermato.

Ecco il programma che sarà eseguito:

Bach-Busoni: Ciaccona in Re minore

Mozart: 6 Variazioni K398

Beethoven: Sonata Op. 14 n. 2

Liszt: Rapsodia Spagnola

Busoni: Sonatina su temi della Carmen

Ci stiamo attrezzando per trasmettere in diretta streaming il concerto a questo link, tramite piattaforma Skype: https://join.skype.com/lTzUIg5a5fEx

Di seguito le istruzioni per partecipare alla Video-Conferenza (il link sarà attivo dalle 17.15 fino alla fine del concerto)

Nonostante il momento particolare, speriamo di vedervi numerosi per passare insieme un bel pomeriggio, in compagnia della musica. Gradita e raccomandata la prenotazione. Per chi volesse, è possibile prenotare anche la cena, nel locale stesso, dopo il concerto.

Per ulteriori informazioni: gpmusica.info, gpmusica@libero.it, 0185 770703, 339 5839136 (Whatsapp)