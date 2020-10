L’Audi in fuga a Recco ha imboccato via Fieschi, strada chiusa. Abbandonata la vettura il conducente, e il probabile passeggero, si è dato (si sono dati) alla fuga. E’ in corso una battuta per rintracciarli. L’inseguimento, a quanto si è appreso, era iniziato a Rapallo. Militari dell’Arma stanno esaminando l’interno della vettura.