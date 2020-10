RASSEGNA STAMPA Unica notizia, la crescita dei contagi

Oggi, giovedì 22 ottobre, auguri a Donato. Mercati settimanali: Lavagna; Rapallo; Sori. Parole: ansito (lo sprigionarsi profondo e rumoroso del respiro di chi è oppresso da sforzo, malattia o sofferenza morale). Proverbi: “Non mettere bocca dove non ti tocca”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA:

Il Secolo XIX Emergenza Covid: “Salgono i contagi. Lavagna riapre la terpia intensiva”; “La mia Odissea per fare un tampone”; “Due palme, anziano infetto, ma si temono altri casi”: “In un video il sindaco Matteo Viacava esorta a seguire le regole”. “Annullate Santa Claus Village, Sestri Sposi, Wine Revolution”; “La movida inizia a perdere colpi”; “Circoli culturali e sociali costretti a cancellare quasi tutte le attività” Covid e scuola: “La didattica a distanza, serve tempo per organizzarla”; “Chiavari: occorrono aule per tre istituti”; “Studente senza mascherina, multa da 400 euro”. Covid e sport: “Palestre e centri danza: domani protesta davanti alla prefettura”; “Il calcio si spacca in Riviera”; “Pallanuoto, sospesi fra attesa e preoccupazione”.

Sestri Levante: gli alunni raccolgono le olive. Castiglione Chiavarese: discarica abusiva, condannati diversi imputati (ma siamo al primo grado di giudizio). Carasco: cerimonia per Rosasco e Gattorna travolti dal crollo del ponte.

Rapallo: porto Riva, via libera entro fine settimana. Rapallo: addio alla skipper centenaria.

Recco: morto Davide Massone. Recco: Pd polemico sulla passerella di Salvini e Senarega.

San Colombano: il bus non passa, studenti del Marsano a terra.