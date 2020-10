Dal sito del Comune

Si informa che, causa intervento di riparazione della linea Telecom, è disposta l’interruzione della circolazione a tutte le categorie di veicoli in Via Trieste, sia nel tratto compreso fra Via Rosselli e Via della Libertà e sia nel tratto compreso fra Via della Libertà e Via Mameli, nei seguenti giorni:

– dalle ore 06.00 alle ore 22.00 del 23/10/2020

– dalle ore 06.00 alle ore 22.00 del 26/10/2020.