Rapallo: scivola in mare, mobilitazione per salvarla

Questa mattina una donna di 56 anni residente a Rapallo è scivolata in mare nella scogliera davanti all’albergo Bristol. Scattato l’allarme sul posto sono giunti i vigili del fuoco di Rapallo mentre la donna, spinta dalla corrente era già ad una trentina di metri dalla costa. Sul posto stavano intanto arrivando l’elicottero Drago, i sommozzatori della Spezia ed una imbarcazione da Genova dei vigili del fuoco ed una motoveddetta della Guardia Costiera.

La donna veniva tuttavia, su indicazione dei vigili del fuoco di Rapallo, tratta in salvo da privati che transitavano su un gommone. La paziente che ha in particolare sofferto la fredda temperatura dell’acqua, è stata soccorsa dal 118 e trasferita in codice giallo al pronto soccorso di Lavagna.