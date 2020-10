Rapallo, ‘Santa’: Centro di Aiuto alla Vita, aperture e come contribuire

Dal Cav (Centro di Aiuto alla Vita) riceviamo e pubblichiamo

Si informa che con l’aumento delle famiglie, mamme e bambini assistiti e dovendo puntualmente rispettare le necessarie precauzioni dovute alla pandemia causata dal Covid l’organizzazione dei Servizi del Cav è modificata come segue fino al 31 dicembre 2020.

Per lo sportello di Rapallo: In via ordinaria tutte le famiglie in carico, su appuntamento telefonico, vengono convocate dalle 9 alle 11 del lunedì, mercoledì, giovedì e sabato. Al sabato, preferibilmente a seguito di appuntamento telefonico per evitare attese fuori della sede, sono alternativamente presenti il Presidente e il Vicepresidente per specifici casi. Per ulteriori appuntamenti con la Presidenza il cellulare è 3200595739.

Per lo sportello di Santa Margherita Ligure, accesso il secondo e quarto venerdì del mese dalle 17 alle 18.30 (periodo autunnale/invernale).

Allo stato attuale sono circa 90 i nuclei familiari seguiti a Rapallo e 15 a Santa Margherita. A causa del periodo emergenziale l’assistenza raggiunge, allo stato, circa 240 fra neonati e bambini in età prescolare (circa 40) e i loro fratelli maggiori eccezionalmente assistiti in carenza di analoghe attività da parte di altre Associazioni territoriali.

Si fornisce assistenza alle mamme dal momento della gravidanza, in particolare per sostenere la scelta di portare a termine la gravidanza, e successivamente a mamma e bambini con medicinali, latte in polvere (ove richiesto dal pediatra), omogeneizzati, pannolini; igienici in genere, carrozzine, culle riutilizzate, vestiti, alimenti per la prima e la seconda infanzia in particolare e alimenti per il sostentamento della mamma e della famiglia (solo per questo caso è discriminate o la presenza di stato di necessità certificato dai Servizi o problemi economici avvalorati dal ISEE). Per necessità si forniscono in prestito aerosol per terapie, sterilizzatori, scaldabiberon e biberon.

Si è grati a chi volesse contribuire portandoci alimenti, buoni spesa, buoni farmaceutici per medicinali o fare donazioni (detraibili ai sensi di legge).

Il Presidente Antonella Carpi – Il Gianrenato De Gaetani

L’iban dell’Associazione Centro di Aiuto alla Vita presso la banca di Rapallo Carige è IT19 E061 7532 1120 0000 0127 380