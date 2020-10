Dal sito del Comune di Rapallo

Si informa che è prevista la prosecuzione dell’interruzione temporanea della circolazione sul Ponte Dall’Asta – nella sola direzione di marcia da piazza Cile verso via Milano – dalle ore 17.30 del 23/10/2020 sino alle ore 17.00 del 30/10/2020 per eseguire la posa della nuova condotta idrica in via Milano.