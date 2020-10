Rapallo: nuovo verde nel parco Canessa e consigli green

Da Pierluigi Biagioni, Angelo Spanò, Massimiliano Amantini per Europa Verde area Tigullio riceviamo e pubblichiamo

Non è passato molto tempo da quando, pochi anni fa, il parco Canessa fu interessato a lavori diversi, poi sospesi! evidentemente altre erano le priorità, se si riprende la probabile sospensione di allora!!!

Abbiamo letto di nuovo verde, ma questo nuovo verde non lo abbiamo recepito!!! lavori di rifacimento della vasca e manutenzione giochi, soprattutto !!! per il verde, se così si può chiamare l’erba sintetica di quel colore (variazione cromatica del più famoso parente “tappeto rosso”), ripristino (orrore!) della plastica esistente!!!!

L’attuale “vero” verde subirà un attento esame,dicono, che, auguriamo , venga incrementato e sostituito come promesso !!! a questo proposito abbiamo “ l’ardire” (sempre fatto con ogni amministrazione precedente ) di dare alcuni consigli del seguente tenore: opportuno ripristino di una vera, naturale, siepe adatta ad assorbire le polveri sottili ed altri veleni provenienti dal traffico del parallelo Corso Assereto; piantumazione di alberatura mediterranea idonea al parco, riguardo alla manutenzione, dimensione e capacità di assorbimento aria circostante! Eliminazione dell’infausta erba sintetica, pericolosa inoltre per la sua difficile manutenzione e smaltimento, da sostituire con rotoli di erba preconfezionata (usata sempre più spesso in ogni prato od aiuola sia pubblica che privata )!; Apposizione di poster didattici sulla flora e fauna mediterranee!!! gli spazi ridotti esistenti in questo territorio, questo offrono senza esagerazione!!!!