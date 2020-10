Portofino: è morto Silvano Cavallaro, papà di Oversea

E’ morto questa mattina Silvano Cavallaro, 65 anni, uno dei personaggi più noti di Borgo. Era il papà di Oversea, la pubblicazione promozionale annuale che aveva creato e sapeva mantenere in vita; anche se quest’anno per via del covid non aveva potuto presentarla al Teatrino, tra saluti agli ospiti, simpatiche battute di spirito, la consueta lotteria che precedeva il rinfresco.Il padre di Silvano era stato comandante del porto, innamorato sia del borgo sia della ragazza che aveva deciso di sposare. A scoprire il valore di Silvano era stato l’ex sindaco Roberto D’Alessandro che lo aveva portato con lui alla Pirelli avviandolo con successo nel settore commerciale; affidandogli intere regioni. Un’amicizia, quella tra Silvano e Roberto. durata negli anni.

Silvano Cavallaro (Foto Consuelo Pallavicini