Un equipaggio della Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Chiavari, al termine degli immediati accertamenti, ha deferito in stato di libertà per “evasione” un minorenne gravato da pregiudizi di polizia, attualmente sottoposto alla misura cautelare del collocamento in un Comunità sita nel Comune di Orero, senza un regolare permesso si era allontanato. Immediate ricerche, è stato rintracciato presso la locale stazione ferroviaria.