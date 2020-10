Lettere/ “Foibe a Rapallo che significa la ‘Sinistra si dissoci’?”

Da Cristiano Scarpi riceviamo e pubblichiamo

Oggetto: articolo “Vandalismo contro la memoria delle Foibe, la sinistra si dissoci”

Con riferimento all’articolo in oggetto, pur forse non essendo io il destinatario, vorrei dire la mia in proposito…. “la sinistra si dissoci” ma che vuol dire? forse che è invece di default associata a tali eventi? non mi pare…quindi?

Penso che sarebbe ora che finisse la contrapposizione tra la gente strumentalizzando oggi le foibe….. in primavera il 25 Aprile …la canzone Bella Ciao…ma basta…

Certi avvenimenti della nostra storia recente sono stati un abominio da qualunque parte li si guardi, destra o sinistra.