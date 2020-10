Lavoro a distanza: “Ma patti chiari con gli utenti”

Smart working o lavoro a distanza o lavoro da casa. Un metodo per osservare il distanziamento sociale, limitare i trasferimenti su mezzi pubblici o privati. Sembra ci sia un rilancio nei pubblici uffici di questa modalità di lavoro, apprezzatissima da chi la svolge abitualmente con senso di responsabilità, indipendentemente dal covid.

Occorre però che amministratori e dirigenti siano chiari. I centralini degli enti pubblici devono rispondere; gli utenti che riescono a parlare con un dipendente non possono sentirsi dire che la pratica non è pronta perché l’impiegato da casa non può consultare l’archivio o quant’altro. Durante il primo lockdown le mail di lamentele in questo senso sono state un’infinità, specie per alcuni Comuni. I sindaci e i dirigenti, i segretari generali devono far capire che smart working non autorizza a rallentare le pratiche. A questo ci pensa già la burocrazia. (m.z.)