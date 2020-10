Lavagna: scolmatore, il lungo cammino burocratico

Da Pierluigi Biagioni, Angelo Spanò, Massimiliano Amantini – Europa Verde – area Tigullio, riceviamo e pubblichiamo

Speriamo nel buon senso della Regione per far realizzare lo scolmatore del Torrente Lavagna al posto della fase I e II del torrente Entella perchè ci sono troppi dubbi e criticità.

E’ dal 2014 che il torrente Rupinaro di Chiavari è, in particolare, urgente! La Regione si vuole assumere questa responsabilita?

Dalla stampa di tempi più o meno recenti , ricordiamo che scolmatori per torrenti a rischio alluvione sono finanziabili dal governo a Santa Margherita Ligure, Rapallo, Chiavari e Lavagna!

La Regione Liguria ha inserito il finanziamento dello scolmatore tra i torrenti Magistrato e San Siro di Santa Margherita Ligure tra le richieste avanzate al Governo nell’ambito del programma ItaliaSicura, insieme al Ferregiano di Genova, del San Francesco di Rapallo, del Rupinaro di Chiavari e del rio Rezza di Lavagna.

“Un risultato storico per Santa Margherita Ligure ed eccezionale considerando che siamo in carica da soli sei mesi – commenta soddisfatto il sindaco Paolo Donadoni, che ha presenziato alla conferenza stampa tenuta dal presidente di Regione Liguria questa mattina- “Non ci resta che auspicare che la struttura governativa Italiasicura recepisca e confermi le proposte della Regione Liguria”.

Dopo la devastante alluvione del 1995, il progetto dello scolmatore di Santa Margherita era stato considerato prioritario a partire dal 2002 (7 anni dopo!) per il Piano dei Bacini della Provincia di Genova. Il Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche per la Liguria, per conto della Provincia di Genova, aveva successivamente indetto una gara per il progetto definitivo. La gara di appalto, il cui progetto fu consegnato nel 2005 (siamo a 9 anni dopo!), era vinta dallo studio Stone d’Appolonia di Genova, una società di assoluta affidabilità internazionale, presente in centinaia di nazioni di tutto il mondo. Il progetto aveva poi superato tutti gli iter burocratici (alias Grandi Rallentatori) ma era rimasto nella palude burocratico-finanziaria fino a ora, cioé20 anni dopo…

Situazioni simili anche per gli altri comuni del Tigullio coinvolti nelle recenti alluvioni. La messa in sicurezza del San Francesco a Rapallo e del Rupinaro di Chiavari in particolare è urgente.!!

E’ quindi importante che si sia fatto un passo in avanti, per quanto ancora formale… Il Governo dovrà infatti dare l’Ok definitivo al finanziamento,

