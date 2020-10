Chiavari: trasporto disabili, nuovo pullmino attrezzato

Oggi a Chiavari ha preso servizio il nuovo pulmino attrezzato per trasporto disabili. Dice il sindaco Marco Di Capua: “All’investimento nei pulmini di trasporto scolastico, con un parco mezzi completamente rinnovati negli anni scorsi dalla mia amministrazione, anche il trasporto per persone con disagio a scuole e centri di riabilitazione avverrà con mezzi di ultima generazione”

Prosegue il sindaco: “L’attenzione ai bisogni delle famiglie, soprattutto a quelle che hanno soggetti in difficoltà,è massima da parte dell’amministrazione comunale, con le tariffe a carico dei genitori invariate, come quelle per il servizio mensa scolastica, dal 2014, nonostante il costo del servizio sia aumentato nel corso degli anni. Per noi è fondamentale prestare attenzione a tutti i cittadini ma soprattutto a coloro che hanno disabilità”.