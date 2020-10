Chiavari: “Scolmatore del Rupinaro, è giunta l’ora”

Dal gruppo consigliare ‘Avanti Chiavari’, a firma Rossano Segalerba, riceviamo e pubblichamo

Messa in Sicurezza della città.

Oggi abbiamo scritto a Regione e Città Metropolitana per due fondamentali progetti che la nostra amministrazione sta portando avanti:

1) messa in sicurezza del Torrente Rupinaro e affluenti (Rio Bona in primis);

2) difesa mare del nostro litorale con ampliamento delle spiagge.

Occorre sottolineare che noi abbiano avviato lo studio per arrivare all’approvazione di uno scolmatore che, diversamente dal progetto della precedente amministrazione Levaggi, consente di evitare l’innalzamento insensato dei ponti e degli argini che avrebbero danneggiato tutte le abitazioni e le proprietà private che affacciano sul Rupinaro.

In pratica noi prevediamo di realizzare due gallerie una all’altezza del palazzetto dello sport una dall’inizio del comune di Leivi che conducano l’acqua direttamente al mare senza passare nel greto del fiume.

Per onore di verità su questa modifica progettuale avevamo anche lavorato insieme all’ex consigliere di maggioranza Gianni Giardini che l’ha sempre sostenuta.

Di questo progetto avevamo già parlato con il Presidente Toti e, ora che è stata nominata la nuova giunta, chiediamo di poter iniziare un percorso condiviso arrivando ad utilizzare i fondi Europei, Statali, Regionali e il cosiddetto ‘recovery Fund’ per realizzare l’opera fondamentale per Chiavari.

Per le difese mare invece, grazie al finanziamento regionale, è in corso la gara per l’assegnazione del progetto, sarà poi necessario finanziare anche la sua realizzazione.

Sono progetti strategici che possono cambiare volto alla nostra città, in collaborazione con Regione e Città Metropolitana.