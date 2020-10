Chiavari: la programmazione al cinema Mignon

Dal cinema Mignon di Chiavari (via Martiri della Liberazione 131; telefono 0185 309694) riceviamo e pubblichiamo la programmazione

Da giovedì 22 a lunedì 26

Lacci

Orario: 17,00; 21,00

Sabato: 17,00; 21,30

Regia: Daniele Luchetti – Con: Alba Rohrwacher, Luigi Lo Cascio – ITALIA, 2020 – 100′

In un passato lontano, Aldo ha tradito Vanda e abbandonato i suoi figli a Napoli. A Roma ha ricominciato con Livia, una collega e una ‘voce’ più gentile. In mezzo due figli, Anna e Sandro, che crescono e covano un avvenire di rancori. Vanda tenta il suicidio, Aldo non cede al ricatto ma qualche anno dopo torna a casa e riannoda i lacci sciolti. Aldo e Vanda escono intatti dalla crisi ma è solo apparenza. A guardarli da vicino le crepe e le riparazioni saltano agli occhi. La débâcle è dietro l’angolo, Anna e Sandro pure

*****

Martedì 27 e mercoledì 28

Evento speciale

Bansky – L’arte della ribellione

Martedì ore 17,00

Mercoledì ore 21

Regia: Elio Espana – Con: Bansky, Felix Brown – GRAN BRETAGNA, 2020 – 112′

Tutti conoscono Banksy. E in tanti lo amano. È talmente noto che il termine “the Banksy effect” è diventato ormai un detto comune. L'”effetto Banksy” ha spopolato da anni e non cessa di espandersi. Lo street artist inglese è di fatto patrimonio della cultura e dell’immaginario popolare collettivo come una pop star, o come un politico. Banksy. L’arte della ribellione il film diretto da Elio España, è una riprova che di questa figura, ormai non più così misteriosa, c’è sempre qualcosa da raccontare.

*****

Evento speciali

#Unfit – La psicologa di Donald Trump

Martedì ore 21,00

Mercoledì ore 17,00

Un’illuminante e dirompente analisi del comportamento, della psiche, della condizione e stabilità di Donald J. Trump. Dopo anni di osservazioni empiriche, per la prima volta, esperti professionisti sulla salute mentale condividono le proprie osservazioni davanti alla telecamera, spinti dall’etica e dal dovere di informare ed avvertire il pubblico di possibili pericoli imminenti.