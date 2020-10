Chiavari: Gruppo Pino Solari, confermato il direttivo

Dal Gruppo Pino Solari riceviamo e pubblichiamo



Gruppo “Pino Solari” Via Marana 8 Chiavari Il 9 Ottobre c.a. si è svolta l’assemblea dei soci del Gruppo Pino Solari, nel teatro Charitas, con i dovuti distanziamenti.

Era all’ordine del giorno la nomina del Consiglio direttivo per il biennio 2021-22. In apertura il Presidente ha ringraziato i soci coinvolti nelle feste del 2019. Per il 2020, causa Covid, il gruppo ha dovuto sospendere gli incontri mensili, la sagra di San Giacomo e la Castagnata. Si confida che con il prossimo anno ci si possa ritrovare di persona e in sicurezza, e di poter organizzare le feste in Piazza S. Giacomo.

Nonostante le entrate siano diminuite notevolmente, avendo dovuto rinunciare ai nostri eventi principali e alle cene mensili, siamo riusciti ad essere di aiuto a tante realtà del territorio anche in questa fase di emergenza sanitaria. Negli ultimi due anni sono stati elargiti oltre 20.000 euro.

In seguito è stato riconfermato, all’unanimità, il consiglio direttivo uscente: Presidente: Marco Devoto; Vice Presidente: Gabriele Smirni; Segretario: Enrico Agosti; Tesoriere: Giuseppe Modica Gli altri membri vengono scelti dai sottogruppi.