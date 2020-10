Camogli: Fondazione Teatro Sociale, più ombre che luci

Dalla riunione indetta dal sindaco di Camogli Francesco Olivari per fare il punto sulla situazione della Fondazione Teatro Sociale non sono emersi fatti nuovi che possano al momento far partire la stagione teatrale. Solo un corale auspicio che il teatro possa svolgere quella funzione culturale per cui nel 2003 era nata la Fondazione, nel 2009 iniziato il restauro e nel 2016 era avvenuta l’inaugurazione.

I presenti erano: i sindaci di Camogli Francesco Olivari e di Recco Carlo Gandolfo; gli ex sindaci di Camogli Italo Mannucci e Giuseppe “Pippo” Maggioni; gli ex sindaci di Recco Dario Capurro e Gianluca Buccilli; gli ex presidenti della Fondazione Silvio Ferrari e Farida Simonetti. Assente l’attuale presidente Serena Bertolucci.

Il debito da abbattere per rimettere in moto il teatro è di circa 350.000 euro; si tenterà di rinegoziarlo con i creditori. Il sindaco di Recco Carlo Gandolfo ha ribadito la volontà di uscire dalla Fondazione e ha chiesto la convocazione di una assemblea per deliberarlo; fatto questo, è disposto a contribuire alle spese con un contributo di 50.000 euro. E’ emerso che la felice gestione Farida Simonetti Sergio Maifredi aveva portato ad un modesto attivo; pesa però sul bilancio il guasto rilevante ad una pompa, danno che l’assicurazione non ha ancora rifuso. Giuseppe Maggioni ha ricordato le caratteristiche e le possibilità proprie di una Fondazione e non condivide l’attuale politica del Comune riguardo al teatro. A nostra domanda il sindaco Francesco Olivari ha detto che la Fondazione sta lavorando per uscire dallo stallo.

*****

Una considerazione che farà rabbrividire. In altri contesti sarebbe sorto un comitato costituito da persone che si rimboccano le maniche; tra cene, lotterie, gare di scopone o di burraco, il debito della Fondazione sarebbe già sensibilmente calato. Nella mancanza di un simile comitato sta il perché della crisi della Fondazione.