Animali in difficoltà: “Segnalate la zona attivando il Gps”

Dall’ Associazione Ayusyariceviamo e pubblichiamo

Le “convergenze parallele” che ci contraddistinguono ci conducono a

presentare un nuovo appello congiunto rivolto ai cittadini sensibili al

benessere animale.



Sovente giungono segnalazioni telefoniche, o altro, di casi di animali,

selvatici o meno, in difficoltà (feriti, malati, intrappolati, ecc.) non

supportate da dati sufficientemente esaustivi utili all’individuazione

del posto.



Una foto/movie che fissi l’immagine è utile, è però necessario,

soprattutto se trattasi di luoghi esterni all’abitato, che portino con

sé il punto GPS: ormai quasi tutti i dispositivi (cellulari, macchine

fotografiche, ecc.) possono conservare queste specificazioni purché gli

stessi siano programmati adeguatamente.



Una segnalazione impropria può portare ad un nulla di fatto con grande

dispendio di energie che non approdano a niente perchè impossibile la

identificazione del luogo.



L’ultima in ordine di tempo riguarda la presenza di capre cadute (?) da

una roccia, impossibilitate a risalire (?).



La segnalazione è giunta via e-mail supportata da foto che riportavano

il presunto problema (le capre sugli scogli) ma che non permettevano in

alcun modo l’identificazione del dove?.



La segnalazione indicava solo un tratto che va da Levanto alle Cinque

Terre.



Ci sarebbero stati dei volontari disposti ad effettuare l’intervento ma

è stato per noi impossibile capire il tratto interessato.



Questi fatti sono estremamente negativi: gli animali non vengono

soccorsi e noi disperdiamo energie inutilmente.



Allorquando vediate un animale che richieda un intervento di soccorso,

per favore, siate chiari nell’esposizione della situazione, del luogo e

del presunto problema (es.: laccio, tagliola, investimento, ecc.).



Se non siete in grado di spiegare in modo esauriente il luogo fate una

foto attivando il GPS.



Questo comportamento potrà garantire un intervento preciso e veloce. Grazie



Per il gruppo di recupero fauna selvatica: ungulati ATC2 Donato Paganini

Per l’associazione Ayusya Eugenia Silvia Rebecchi