Si dice orfano e senza assistenza e si fa dare 4.500 euro, arrestato

In Genova, i Carabinieri della Stazione di San Teodoro e Scali, arrestavano in fragranza di reato per truffa, un cittadino italiano P.V. di anni 19. Lo stesso dopo aver falsamente riferito di essere orfano, abbisognevole di assistenza e pesantemente indebitato, si rivolgeva a una suora di un convento di Genova, tentando di farsi consegnare un’ulteriore somma di denaro, dopo che lo stesso nei giorni precedenti, tramite gli stessi raggiri era riuscito a farsi donare circa 4.500 Euro. Terminati gli accertamenti dai militari intervenuti sul posto, veniva tratto in arresto e ristretto presso le camere di sicurezza in attesa di giudizio direttissimo.