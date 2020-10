Sestri: truffa via internet, donna denunciata dai carabinieri

I Carabinieri della Stazione di Sestri Levante, esito indagini originate da denuncia querela sporta da una cittadina italiana di Roma, hanno deferito in stato di libertà una cittadina della provincia di Napoli L.M. di anni 35. Quest’ultima a seguito di trattativa, si è fatta accreditare dalla denunciante a mezzo bonifico la somma di 340 euro a titolo di caparra per la locazione di una villetta estiva in provincia di Ancona, pubblicizzata mediante inserzione su in sito, raggirandola senza consegnarle l’appartamento e la restituzione della somma percepita.