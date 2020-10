Sestri: con la raccolta delle olive la scuola si sposta all’aperto

Dal Comune di Sestri Levante riceviamo e pubblichiamo una nota stampa e alcune foto della raccolta delle olive dell’uliveto didattico presso la scuola di via Lombardia.

Un momento bellissimo e importante per i bambini a cui ha partecipato anche la Sindaca Valentina Ghio, e che mantiene vivo un sapere prezioso che fa parte del patrimonio culturale materiale e immateriale del territorio. Un valore fondamentale, a cui si aggiunge la possibilità di fare didattica all’aperto, tema particolarmente importante in questo momento. Inoltre quest’anno è stata recuperata una ulteriore porzione di uliveto che grazie al lavoro dell’Assessore Battilana è stato liberato dai rovi e rimesso in sesto: i frutti non si sono fatti attendere, visto che sono già state raccolte le olive anche di questa nuova area. Si ringraziano l’Assessore Mauro Battilana e la Cooperativa Olivicoltori Sestresi per il tempo e l’impegno che da anni dedicano a questo progetto.