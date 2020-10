‘Santa’: salta il ‘village’, si ragiona sulle alternative

Dall’ufficio comunicazione del Comune di Santa Margherita Ligure riceviamo e pubblichiamo

Alla luce delle nuove disposizioni contenute nell’ultimo DPCM, ma più in generale, in virtù della situazione sanitaria legata alla diffusione del Covid-19, e tenuto conto dei tempi tecnici necessari per l’organizzazione, il Comune di Santa Margherita Ligure, nella persona dell’Assessore al Commercio Valerio Costa, Ascom Santa Margherita Ligure – Portofino, nella persona del presidente Augusto Sartori e Civ – Costa dei Delfini, nella persona del Presidente Paolo Barabino, unitamente ai membri dei direttivi con incarico all’organizzazione del Village Roberto Casella, Cinzia Ceria e Fabio Comini, comunicano che quest’anno il Santa Claus Village non sarà allestito.

Stiamo comunque ragionando insieme per trovare soluzioni che, pur in una situazione sanitaria complicata ed al momento imprevedibile, possano creare a Santa Margherita la consueta atmosfera e magia natalizia. Questo – oltre che per i residenti e, speriamo per i tanti turisti – anche a beneficio delle attività produttive che, come tanti in questi mesi, convivono con una realtà purtroppo critica.