‘Santa’: emergenza covid, arriva una tenda pneumatica

Da Radio Club Levante, a firma Marco Ferrini, riceviamo e pubblichiamo

I volontari di protezione civile del Radio Club Levante da oggi dispongono di una nuova tenda pneumatica a 4 archi, con superfice interna di ben 42 metri quadrati.

Stamattina, sul piazzale del posteggio della stazione, una decina di volontari hanno montato la nuova tenda pneumatica della ditta Plasteco di Milano.

La decisione di dotarsi di questa tipologia di tenda è stata conseguente alle necessità affrontate dai volontari in epoca Covid. La tenda ministeriale già in uso a radio club levante è stata utilizzata più Volte quale ricovero di persone in quarantena o come sede per effettuare tamponi o vaccinazioni.

Le richieste in tal senso, pervenute dalle Asl, hanno spinto il direttivo del Radio Club Levante, ad attrezzarsi con una nuova tenda pneumatica, da utilizzare anche come postazione medica avanzata, caratterizzata dal facile e rapido montaggio con compressore, idonea come ospedale da campo, per l’avere l’ingresso separato dall’uscita.