Recco: “Municipio, cappotto nuovo, ma scarpe da risuolare”

Da Marcello Napoli e Sergio Siri consiglieri comunali “Immaginarecco” riceviamo e pubblichiamo Stuccô e pittûa fan bella figûa!?

Il Palazzo Comunale dopo il restyling di questi mesi che è costato alle casse pubbliche alcuni milioni di euro, sarà sicuramente un bel vedere. Prestazioni energetiche rinnovate e pareti rimesse a nuovo sembreranno concedere lustro e lungimiranza energetica alla postazione di comando della nostra Cittadina. Alla prima e superficiale occhiata si potrà maturare la convinzione che a cotanta luminescenza corrisponda altrettanta efficienza e funzionalità.

Ma le relazioni sulla capacità di resistenza del Palazzo Comunale sottoscritte dall’Ingegnere incaricato non sembrano confermare l’apparenza. Nella relazione del 25/10/2018 si legge che “dalle risultanze emerse fino ad ora, dalle prove e dai calcoli statici svolti, “il Palazzo non è in grado di resistere a sismi anche di lieve entità”.

Se a questo aggiungiamo la considerevole età della costruzione, messa a punto con cemento e tondini decisamente sorpassati per capacità di resistenza e la frequenza con cui alcune delle parti interrate dello stabile si riempiono d’acqua, i dubbi affiorano sempre più copiosi.

A febbraio 2020 abbiamo chiesto tutta la documentazione relativa allo stato di salute dei palazzi pubblici, compresi per esempio quelli scolastici. La domanda che ci siamo posti era semplice. Prima di spendere soldi per rifare la facciata del Palazzo Comunale saranno stati risolti i problemi strutturali di tenuta sismica evidenziati nella relazione del 2018?

Dopo numerosi solleciti ci è stato risposto solamente ad ottobre 2020 (con 8 mesi di ritardo) e per giunta in modo parziale (manca per esempio lo stato di salute delle scuole).

E dalla documentazione a disposizione non ci risulta sia stato fatto alcun tipo di lavoro di carattere antisismico. E per questo siamo sinceramente preoccupati.

Le perplessità proliferano e siamo più facilmente portati a pensare che un fisico gracile e malaticcio non abbia bisogno di abiti di lusso ma di cure ricostituenti.