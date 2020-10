Recco: lavori di asfaltatura, divieto di transito in via Verzemma e in via Faveto

Dallo staff di Carlo Gandolfo, sindaco di Recco, riceviamo e pubblichiamo

Apriranno i cantieri in via Verzemma e in via Faveto per consentire i lavori di asfaltatura. Pertanto per consentire la manutenzione straordinaria delle strade interessate nei tratti segnati dai cartelli sarà completamente interrotto il transito dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle ore 13.30 alle 17.30:

– lunedì 26 ottobre in via Verzemma, dall’intersezione con via Ponte di Legno

– mercoledì 28 ottobre in via Faveto.

“Il lavori riguardano una parte importante della viabilità recchese – fanno sapere il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore ai lavori pubblici Caterina Peragallo – attraverso la riqualificazione delle strade cittadine si rende più sicuro lo scorrimento del traffico veicolare. Gli interventi sono conseguenti alla messa in sicurezza e alla canalizzazione delle acque delle due strade interessate”.