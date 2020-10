Recco: altro lutto in casa Massone, è morto “Davidino”

Pochi giorni fa era morta la sorella Vittorina Massone vedova Moltedo; lui non aveva potuto partecipare ai funerali perché, cadendo si era rotto un femore; è morto a seguito di alcune complicanze. Agostino “Davidino” Massone aveva 90 anni. Con i fratelli “Ninni”, “Gigetto” e la sorella Silvia, gestiva un’importante azienda di materiale edile; nel dopoguerra i fratelli avevano costruito anche diversi palazzi senza mai deludere, anche sotto il profilo economico, i clienti, quasi tutti camogliesi (loro concittadini) che lasciavano le vecchie case del porto per vivere in appartamenti con bagno, ascensore e senza il salino che divorava le facciate.

“Davidino” Massone, come i fratelli e le sorelle, era molto apprezzato. Lascia nel dolore la moglie, le figlie, i nipoti e le sorelle. I funerali domani alle 15.30 nella chiesa di San Giovanni Battista.