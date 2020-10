RASSEGNA STAMPA “L’epidemia avanza, nuovo decesso”

Oggi, mercoledì 21 ottobre, auguri a Orsola. Mercati settimanali: Camogli; Casarza Ligure; Levanto; Santo Stefano D’Aveto; Uscio. Parole: vicissitudine (esperienza di vita più o meno difficile e dolorosa). Proverbi: “La malalingua è peggio che tigna”.

Il Secolo XIX. Covid: “L’epidemia avanza, oltre 100 casi in 24 ore. Una vittima a Cogorno”; “L’Economica in quarantena, positivi presidente e due impiegate”; “Matteo Viacava è a casa e si cura”; “Carenza di personale negli ospedali del Tigullio”; “Stop alle feste di Halloween”; “Ecco la mappa delle aree cittadine a rischio coprifuoco” (Commento. Quindi una mappa che non esiste, supposta e forse fuorviante); “Medici di famiglia, spazi idonei per fare i tamponi”); “Licei, niente orari stravolti, mascherina al banco al Licerti”; “Due covid hospital nell’area genovese”; “Piscine già in sicurezza senza focolai o casi isolati”.

Sestri Levante: 30 chilometri orari a Riva Trigoso e San Bartolomeo. Sestri Levante: interventi anti allagamento. Chiavari: uomo sparito con la figlioletta, rintracciato in Egitto. Chiavari: futura sede della Finanza, sopralluogo.

Rapallo: vittime delle Foibe, atto vandalico. Rapallo: “Riunione consiliare con giallo” (Commento. Una riunione consigliare talmente interessante che il titolo mette in risalto un particolare minimale).

Recco: interventi anti allagamento.

Calvari: arriva Cosme, gestirà gli interventi Iren.