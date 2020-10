Rapallo: “Zonta International”, una mostra ne celebra il centenario

Dall’ufficio stampa del Club Zonta Portofino Tigullio Paradiso riceviamo e pubblichiamo

Sarà ospite dal 24 ottobre all’8 novembre del Club Zonta Portofino Tigullio Paradiso la mostra itinerante ospitata dai commercianti di Rapallo “100 Donne per la Storia” – Honor & Empower – che viaggerà in tutti i club del Nord Ovest Italia dell’Area 03 del Distretto 30, rimanendo poi a disposizione dei Club Zonta Italiani.

Zonta International è un’organizzazione mondiale di imprenditrici, professioniste e donne che ricoprono ruoli di responsabilità unite nell’impegno di migliorare la condizione della donna nel mondo; l’azione di empowering è svolta attraverso azioni di service e advocacy. Zonta, che nell’idioma Sioux significa onesto e degno di fiducia, è il più antico Club di Servizio femminile e la a sua storia ebbe inizio l’8 novembre 1919 a Buffalo (Usa). La prima Convention si tenne nel 1921 e servì a ratificare le norme costitutive ed i principi su cui si fonda il Club: migliorare la condizione femminile a livello legale, politico, economico, dell’istruzione, della salute e professionale; aumentare la comprensione fra le popolazioni a livello globale e locale; perseguire la giustizia e l’universale osservanza dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Zonta è l’unico tra i Club Service ad essere membro consultivo dell’ONU dalla sua istituzione. Ha suoi osservatori permanenti presso la sede di New York, Parigi, Vienna e Ginevra. Zonta International ha posizione consultiva al Consiglio d’Europa, all’UnescoO, all’Unicef e all’Ilo.

La Presidente dello Zonta Club Portofino Tigullio Paradiso Mariangela Condoleo informa che “I Club Zonta dell’Area, per celebrare i 100 anni della nascita di Zonta International, con questa mostra vogliono onorare le Donne che hanno contribuito a cambiare il mondo, dal contesto locale a quello mondiale. La mostra presenta i profili di cento Donne uniche del periodo 1919-2019 che hanno lasciato il segno, ispirando altre donne e interi popoli, accomunate dal coraggio, dall’aver tentato per prime vie in precedenza precluse al genere femminile, tracciando un percorso per chi le ha seguite. E’ il loro esempio ad ispirare la mission di empowerment dei Club Zonta presenti nel mondo. Il Club Zonta Portofino Tigullio e Paradiso, presente sul territorio da 30 anni , per ovvi motivi di distanziamento, ha organizzato l’esposizione in collaborazione con Ascom e Civ presso le vetrine di 50 commercianti presenti nelle principali vie cittadine per poter coinvolgere la cittadinanza in totale sicurezza. Sarà presente nei fine settimana un Info Point in Piazza Garibaldi 35 dove poter avere informazioni circa le missioni del Club a livello internazionale e locale”.

Per saperne di più: www.zonta.org