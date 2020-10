Levanto: problema casa all’esame del sindaco

Dal Comitato “Prima casa Levanto” riceviamo e pubblichiamo

Questo Comitato prende atto che il nuovo sindaco di Levanto Del Bello si sia attivato per affrontare il grave problema della prima casa che attanaglia da anni i cittadini levantesi. Per quanto riguarda la costruzione dei nuovi 12 alloggi che il Comune vuole costruire teniamo a precisare che essi non dovranno essere alloggi social housing che hanno affitti altissimi come il primo progetto prevedeva ma bensì alloggi popolari con affitti legati allo stato reddituale dei cittadini.

I finanziamenti per i nuovi alloggi potrebbero arrivare anche dal fiume di denaro in arrivo dall’Europa, ma ci vogliono progetti pronti per questo motivo come Comitato chiediamo che l’amministrazione passi subito alla fase operativa attivando il bando per la costruzione degli alloggi. Per quanto ci riguarda, come Comitato, le nostre proposte rimangono sempre le stesse in primis la costruzione di almeno 50 nuovi alloggi popolari , questa azione oltre ad essere finalizzata ad esaurire la graduatoria dei Levantesi in attesa di un alloggio da anni avrebbe anche come scopo l’abbassamento dei prezzi delle case che oramai a Levanto hanno raggiunto prezzi stellari.

Altra azione immediatamente eseguibile sarebbe la divisione di appartamenti di grandi metrature oggi già esistenti abitati oggi da persone singole oltre alla ristrutturazione delle case oggi inagibili. Altri finanziamenti aggiuntivi possono arrivare dall’inserimento di Levanto nell’elenco dei comuni ad alta tensione abitativa che tra l’altro permettono ulteriori sconti fiscali per locatori e locatari. Inoltre chiediamo una regolamentazione degli affitti turistici privati come già fatto in molti comuni europei afflitti dall’overtourism ed infine la verifica delle false residenze prima casa. Per quanto ci riguarda la nostra battaglia concluderà solo all’atto dell’inaugurazione degli alloggi.

A disposizione la nostra pagina facebook https://www.facebook.com/Comitatoprimacasalevanto/ a cui tutti i Levantesi con il problema casa possono aderire e segnalare la loro situazione è inoltre disponibile l’email: comitatoprimacasalevanto@email.it