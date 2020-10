Lavagna: Premio “Dallorso”, prossimamente i nomi dei vincitori

Dall’Associazione “l’Agorà” riceviamo e pubblichiamo

L’Associazione l’Agorà di Lavagna ha sempre considerato il Premio Francesco Dallorso il suo fiore all’occhiello. Sia per le finalità con cui questo premio è nato, dare spazio e visibilità ai giovani del territorio, sia per l’affetto che la nostra associazione ha sempre avuto nei confronti del Maestro Francesco Dallorso, che fin dall’inizio della nostra storia ha ispirato molti dei nostri obiettivi.

Avremmo pertanto con tutto il cuore voluto portare a termine con la premiazione dei vincitori questa edizione del 2020, ma dopo attenta e accurata riflessione, visto anche le modalità in cui avremmo dovuto effettuare la cerimonia (poche persone invitate, chiusa al resto della cittadinanza, in un clima di timore anche solo per un abbraccio di troppo) abbiamo pensato che la decisione migliore per rendere davvero omaggio ai ragazzi e ai loro lavori e non far perdere di prestigio ad un Premio così importante per la nostra città, sia quella di rimandare la premiazione al prossimo 2021, unendo quindi due edizioni e dando il giusto spazio a tutti. Nel 2021 oltretutto, ricorrerà il primo centenario dalla nascita del Maestro Dallorso, speriamo quindi di poterlo celebrare al meglio, con una edizione speciale dove non mancheranno le sorprese.

I nomi dei vincitori dell’edizione 2020 verranno comunicati nei prossimi giorni, con un comunicato stampa a loro dedicato e saranno avvertiti personalmente dal Direttivo dell’Associazione.