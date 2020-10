Fontanabuona: poste, in 6 comuni arrivano le cassette ‘smart’

Dall’ufficio stampa di Poste Italiane riceviamo e pubblichiamo

Prosegue l’impegno di Poste Italiane per il rifacimento delle cassette d’impostazione.

Sono infatti già 6 i piccoli comuni del levante genovese nei quali sono state installate le nuove cassette postali “Smart”: in Via Nuova Provinciale 10 e in Frazione Terrarossa 3 a Carasco, in Via Pian dei Manzi 57 a Coreglia Ligure, in L.go Marconi 14 a Leivi, in Via Costa 82 a Moconesi, in Località Acqua di Ognio 70 e Località Ognio 170 a Neirone e in Via Daveggio 211 a San Colombano Certenoli.

Oltre a restituire lo splendore del tipico colore rosso fiammante alle storiche cassette rosse che dal 1961 arredano le nostre città, le nuove cassette “Smart” sono in grado di fornire numerose informazioni ai cittadini. Collegandosi al sitohttps://www.posteitaliane.it/piccolicomunie inserendo il nome del comune di interesse, infatti, è possibile consultare la temperatura metereologica della località selezionata, il grado di umidità e la situazione dell’inquinamento atmosferico (attraverso un mini rilevatore posto all’esterno ed interno della cassetta, visibile anche nel video allegato)