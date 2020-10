Covid: i decessi di oggi (dato aggiornato alle 14.00)

Dall’ufficio stampa di Regione Liguria riceviamo e pubblichiamo i decessi di pazienti covid-19 positivi nelle ultime 24 ore, dalle 14 del 20 ottobre 2020 alle 14 del 21 ottobre 2020 comunicati dalle direzioni sanitarie. Dato non ancora validato per inserimento nei flussi ministeriali

ASL 1

Nelle ultime 24 ore non sono stati registrati decessi.

ASL 2

La Direzione Medica del Presidio di Ponente – ASL 2 segnala il decesso di un uomo di 78 anni di Savona (decesso avvenuto il 20/10).

ASL 3

la direzione medica dell’Ospedale Villa Scassi segnala 5 decessi:

– Uomo di 76 anni con comorbidità deceduto il 20/10/2020 nel reparto di Rianimazione

– Uomo di 91 anni con comorbidità deceduto il 21/10/2020 in PS/OBI

– Uomo di 76 anni con comorbidità deceduto il 21/10/2020 in PS/OBI

– Donna di 92 anni con comorbidità deceduta il 21/10/2020 in Unità di Crisi Covid – Medicina

– Donna di 55 anni deceduta il 21/10/2020 nel reparto di Rianimazione

ASL 4

Nelle ultime 24 ore non sono stati registrati decessi.

ASL5

Segnala un decesso: uomo di anni 74, residente nel comune di La Spezia, deceduto in UTI Sarzana il 20/11/2020.

GALLIERA

Nelle ultime 24 ore non sono stati registrati decessi.

POLICLINICO SAN MARTINO

Nelle ultime 24 ore non sono stati registrati decessi