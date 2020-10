Chiavari: “Ri Alto, specchi rotti e cedimenti stradali”

Dal gruppo consigliare “Noi di Chiavari”, a firma Silvia Garibaldi, riceviamo e pubblichiamo

Abbiamo ricevuto segnalazioni da parte di cittadini di Ri Alto e, avendo visto la delibera di giunta relativa ad asfaltature in zona, ci siamo recati a fare sopralluogo per essere parte attiva come di consueto.

Abbiamo dunque protocollato una interrogazione chiedendo siano ripristinati tre specchi sono totalmente distrutti e fuori uso, che si ponga rimedio al cedimento nella strada che porta alla Chiesa, a circa 500 metri dalla stessa, reso evidente dai muri di contenimento circostanti e che sia modificata la segnaletica all’incrocio tra la strada che porta al Curlo e la strada che porta all’asilo di Ri Basso visto che , causa le auto parcheggiate, spesso non vi è visibilità e si rischiano incidenti.