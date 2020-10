Chiavari: mercatino antiquariato annullato? E gli altri?

Tra le misure in itinere a Chiavari per fermare la crescita del covid, sarebbe previsto, sabato 7 e domenica 8 novembre, l’annullamento del Mercatino dell’antiquariato. Proprio nel periodo in cui molte persone trovano tra le bancarelle il regalo ideale da fare all’amico collezionista. L’eventuale decisione scatena immediate domande: aboliscono anche il mercato settimanale? E quello quotidiano di piazza Mazzini? Perché solo quello dell’antiquariato? “Lo dica – incalza un ambulante – noi siamo antiquari. Se dobbiamo portare un virus portiamo la ‘spagnola’, mica il ‘covid’ “.