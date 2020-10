Chiavari: il musicista Boccadoro ospite del ‘Bandolo Social’

Dall’associazione di cultura politica ‘Il Bandolo’ riceviamo e pubblichiamo la presentazione dell’ospite della puntata che sarà online il 23 ottobre sui canali dell’associazione

Ecco il protagonista della nuova puntata su: il bandolo social.

Carlo Boccadoro è nato a Macerata nel 1963 . Ha iniziato gli studi musicali presso il Conservatorio “G.Verdi” di Milano: ”Dopo aver preso una botta in testa. Il tipico bernoccolo del musicista, al Palaghiaccio di Milano; avevo otto anni, quando ho aperto gli occhi e ho visto mia madre le ho detto: mi piacerebbe andare al Conservatorio e imparare a suonare la batteria. Così è accaduto, più o meno.”

Si diploma in Pianoforte e Strumenti a Percussione. Nello stesso istituto ha studiato Composizione con diversi insegnanti, Ha inoltre frequentato il corso di Tecnica dell’Improvvisazione jazzistica tenuto da Giorgio Gaslini.

La sua musica è programmata da importanti istituzioni italiane ed estere , ha un ampio catalogo che comprende, opere da camera, brani orchestrali, per ensemble e composizioni cameristiche. Ha scritto anche molta musica per il teatro di prosa collaborando con Luca Ronconi, Valter Malosti, Renato Sarti, Giorgio Gallione, Serena Sinigaglia, Moni Ovadia, Il suo grande l’interesse per la contaminazione tra forme espressive diverse riguarda non solo la musica ma anche altri linguaggi artistici, ha scritto racconti e lavori musicali per i più piccoli.



Musicologo, i Suoi scritti sono stati pubblicati da EDT, Garzanti, Marcos y Marcos e Longanesi; parallelamente a quella di compositore, svolge l’attività di direttore d’orchestra di importanti orchestre nazionali, tra cui l’Orchestra del Teatro alla Scala, l’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, i Pomeriggi Musicali di Milano, l’Orchestra Verdi di Milano, l’Orchestra della Fondazione Arena di Verona. Dal 2018 è Direttore Artistico dei Concerti della Normale di Pisa.

Insieme a Filippo Del Corno e Angelo Miotto, è co-fondatore di “Sentieri Selvaggi”, un progetto culturale avviato nel 1997 e dedicato alla diffusione della musica contemporanea e che attualmente comprende un ensemble e un festival.

“Sentieri selvaggi” era il nome di un programma radiofonico che facevano insieme a Radio Popolare. Era una sorta di parentesi anarchica in una programmazione pop dove si occupavamo della musica che allora non aveva mercato, Reich, Nyman, Glass, Berio, Stockhausen, una musica dura, di grande impatto, che al momento del suo affermarsi sconvolse la scena musicale.

Non ha abbondonato la radio, fantastiche le sue ultime incursioni di musica contemporanea nel programma di Radio tre “Lezioni di musica”, Luciano Berio e Frank Zappa.

Una grande passione, un ascoltatore onnivoro, pare ascolti altra musica mentre scrive la sua.

La stessa passione che ci trasmette in questo contributo sulla necessità dell’arte, che “ È sempre autentica, a volte sgradevole, ma non mente mai. L’arte in questo momento difficile non è superflua, stiamo in guardia da cerca di convincerci di questo. Adda passà ‘a nuttata”, ma l’arte c’è e vince sempre “. Grazie Carlo!