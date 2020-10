Chiavari: covid, 3 guarigioni, ma 14 nuovi contagiati

Chiavari è una delle città che rende noti, nel rispetto della privacy i dati relativi al covid; il contagio ha colpito un po’ tutti settori della vita pubblica. Il sindaco Marco Di Capua ha da sempre raccomandato di non abbassare la guardia e di attenersi alle regole anticovid. L’allarme suscitato dalla nuova ondata in tutta Italia ed in Liguria si spara che possa indurre tutti a rispettare le regole.

Di Capua dopo un giorno di silenzio dell’Asl fa il punto della situazione nella sua città: “Rispetto a lunedì abbiamo avuto 3 guarigioni e ben 14 nuove persone malate. Pertanto, le persone contagiate attualmente a Chiavari salgono da 61 di lunedì a 72 di oggi. Le persone in sorveglianza attiva sono 75: tredici per rientro dall’estero e 62 per contatti con persone positive.

Non cadere in un nuovo lockdown dipende da tutti noi, ognuno deve fare la propria parte”.