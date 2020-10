Chiavari: Boitano, sesto consigliere regionale del Tigullio

Domenico Cianci (Toti), Sandro Garibaldi (Lega), Claudio Muzio (Forza Italia) Luca Garibaldi (Pd), Fabio Tosi (5 Stelle). A questi cinque consiglieri regionali, nelle prossime ore, con l’ingresso in giunta di Ilaria Cavo e le sue dimissioni dal Consiglio, Giovanni Boitano, primo dei non eletti nella lista di Toti, subentrerà al suo posto in Consiglio.

Boitano è stato in Regione come assessore esterno dal 2010 al 2020 con la giunta Burlando; dal 2018 al 2020 in Consiglio prima con il gruppo Paita e poi in quello misto; ora con il Gruppo Toti. Al telefono non si fa trovare; eventuali dichiarazioni le farà una volta entrato in consiglio.

Giovanni Boitano