Camogli: Progetto Trig-Eau, Luca Mercalli modera l’evento finale

Giovedì 22 ottobre, dalle ore 10 alle ore 12, si terrà l’evento finale del Progetto TRIG-eau, Transfrontalierità, Resilienza, Innovazione & Governance, moderato da Luca Mercalli, Presidente della Società Metereologica Italiana e giornalista scientifico.

Ecco il programma dell’incontro che si terrà in modalità web:

09.45 – 10.00 Accesso alla piattaforma

10.00 – 10.10 Saluti istituzionali

10.10 – 10.20 Apertura dei lavori. Alessandro Fabbrizzi (Consorzio Bonifica 5 Toscana Costa – Coordinatore del progetto): Il progetto TrigEau

10.20 – 10.30 Transfrontalierità Cristina Casian (Ea Eco Enterprices): Analisi integrata del contesto transfrontaliero

10.30 – 10.50 Resilienza – Video racconti dai luoghi oggetto degli interventi pilota Chiara Chiostrini (Dream Italia – consulente Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa):

Detombamento e riqualificazione del fosso Segagnana nel Comune di Campo nell’Elba

Enrica Campus (Abeille – consulente Comune di Solarussa): Riqualificazione urbana e ripristino permeabilità dei suoli nel Comune di Solarussa

Andrea Robbiano (Geotecam – consulente Comune di Camogli): Ripristino e riqualificazione di terrazzamenti abbandonati a San Fruttuoso nel Comune di Camogli

10.50 – 11.10 Innovazione – Rudy Rossetto (Scuola Superiore Sant’Anna): La valutazione delle performance di sistemi innovativi di drenaggio urbano sulla base di criteri economici, energetici, ambientali e sociali: il Software E2 Stormed

Anna Palla (Università degli Studi di Genova): Misurare i benefici conseguenti alla realizzazione di interventi di drenaggio urbano sostenibile: la piattaforma Trig-Eau per il rischio idraulico residuo.

11.10 – 11.50 Governance Ente Parco di Portofino: Formare, educare, informare e coprogettare per una cittadinanza attiva e consapevole

Gianfranco Sanna (Università degli Studi di Sassari): Il modello di governance congiunto: l’esperienza di TrigEau

Karim El Arnaouty (Avitem): Un policy paper per favorire i processi partecipativi e le soluzioni basate sulla natura in aree urbane per la gestione del rischio inondazione

Alessandro Fabbrizzi (Consorzio Bonifica 5 Toscana Costa): Quali impegni dopo il progetto TrigEau: il protocollo di intesa

11.50 – 12.00 Domande e risposte

Per iscriversi:

https://rafiky.net/en/convegno-progetto-trigeau-pagina-di-registrazione/