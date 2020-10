Un mezzo di altezza rilevante, non ha visto ed ha centrato in pieno, in via Bettolo a Camogli, l’insegna verticale a bandiera del distributore Ip, spaccandola e arrecando probabili danni anche al palo che la sorreggeva. Sul posto la polizia urbana e una ditta che ha rimosso la parte di insegna pericolante.