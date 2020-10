Camogli: in via della Repubblica sarà prolungato l’orario di apertura

Testo e foto di Consuelo Pallavicini

L’amministrazione comunale di Camogli ha intenzione di prolungare l’orario di apertura al traffico veicolare in via della Repubblica. “Abbiamo fatto una mini riunione informale con Ascot – spiega il sindaco Francesco Olivari – Pensiamo di ripetere l’esperimento fatto in passato, anche perché un po’ per via dei lavori allo scalo ferroviario ed un po’ per via dell’emergenza covid ci sembra una buona decisione. Non abbiamo ancora stabilito il giorno preciso, perché vogliamo prima predisporre una segnaletica adeguata”.