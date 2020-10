Camogli: abbattimento di un pioppo

Testo e foto di Consuelo Pallavicini

A Camogli è iniziato da poco l’abbattimento di un pioppo, alto una quindicina di metri, ubicato in piazza Matteotti all’incrocio con via Rosselli. “Nell’ottica della verifica che tecnici esperti stanno effettuando sulle principali alberature del territorio comunale, è emerso che l’albero è gravemente malato, pieno di parassiti e con cavature interne. Quindi pericoloso – spiega il sindaco Francesco Olivari – Per questo ho emesso l’ordinanza di urgente abbattitura”. Ad effettuare l’intervento la ditta Fratelli Pozzo – giardinaggio e potatura piante – di Recco.