Atp: Cub Trasporti, venerdì sciopero di 4 ore

Dall’ufficio stampa di Atp Esercizio riceviamo e pubblichiamo

Atp informa che l’Organizzazione Sindacale CUB Trasporti di Genova ha

aderito allo sciopero generale di 4 ore indetto da CUB per la giornata di

venerdì 23 ottobre 2020. Lo sciopero si svolgerà con le seguenti modalità:

il personale viaggiante si asterrà dalle ore 11.45 alle ore 15.45, il

personale addetto alle biglietterie ultime quattro ore del turno. Posto

che all’Organizzazione Sindacale che ha proclamato lo sciopero aderisce un

numero limitatissimo di lavoratori della nostra Azienda, si ritiene che lo

sciopero produrrà effetti assolutamente limitati sul servizio, salvo che

allo stesso non aderisca un numero più alto di lavoratori ancorché non

iscritti a tale sindacato. In occasione dell’ultimo sciopero del 25

ottobre 2019, proclamato dalla stessa organizzazione sindacale CUB

Trasporti, le astensioni dal lavoro dei dipendenti hanno avuto

un’incidenza sul servizio programmato pari al 6,39%.