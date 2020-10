Valli del Parco dell’Aveto: le iniziative del prossimo fine settimana

Dal Consorzio Ospitalità Diffusa “Una Montagna di Accoglienza nel Parco- “Valli del Parco dell’Aveto riceviamo e pubblichiamo

Ultimo appuntamento della stagione con il bagno di bosco, la pratica nata in Giappone che ci rimette in contatto con la natura, per riscoprire il lento scorrere del tempo e acquisire benefici per il corpo e lo spirito: sabato 24 ottobre Forest Bathing Liguria ci accompagnerà al Lago di Giacopiane, per un’esperienza incentrata su ascolto, presenza e connessione (info e prenotazioni: tel. 347.3302664).

In Val d’Aveto invece le Guide del Parco ci porteranno sulle tracce del lupo nella Foresta delle Lame, per conoscere la biologia, la distribuzione e l’ecologia della specie e tutti gli aspetti storici, ecologici e culturali scaturiti dal non semplice rapporto con l’uomo e con le sue attività. Appuntamento sabato 24 ottobre, escursione gratuita con pic nic box “Una montagna di bontà” a base di prodotti locali, a cura del Consorzio Una Montagna di Accoglienza (info e prenotazioni: info@parcoaveto.it)